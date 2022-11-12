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Спорт

После первого дня игр «Локомотив» лидирует в своей подгруппе

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Игроки «Локомотива» без потерь провели игры первого соревновательного дня второго тура чемпионата страны по регби-7. Команде нужно было сыграть три матча, и результат каждого из них важен для выхода в полуфинал.

В стартовом поединке пензенцы одолели соперников из «Таганьего Рога», заложив фундамент победы еще до перерыва двумя попытками. В дальнейшем игра была равной, но «железнодорожников» было уже не догнать – 21:12.

Встреча с «Красным Яром» получилась еще более убедительной. Сибиряки позволили пензенцам трижды прорваться в свою зачетную зону, после чего исход противостояния стал ясен. Яровцы продолжали бороться и даже сократили отрыв, но на последних минутах «Локомотив» закрепил свой успех - 33:7.

Самой сложной получилась игра против «Енисея-СТМ». Сибиряки открыли счет и долгое время лидировали, лишь во втором тайме сурским регбистам удалось переломить ход матча – попыточным дублем отметился Владислав Созонов. На последних секундах красноярцам предоставился шанс сравнять счет. Они сумели сделать занос, но не реализовали его.

12:10 - «Локомотив» одерживает трудную победу и лидирует в своей подгруппе после первого дня «семерочного» тура чемпионата России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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