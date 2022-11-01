На фестиваль чирспорта в Пензе приехали 100 команд

01.11.2022 | 20:30

Хореография, гимнастика, акробатика - все эти направления объединяет чирспорт. В региональном центре проходит межрегиональный фестиваль, в котором принимают участие около 100 команд из Пензенской и Саратовской областей. Представлены три дисциплины: «Коллективы», «Дуэты» и «Сольное выступление».

Софии Баташевой - 7 лет, из них 2 года занимается чирлидингом.

«Мне нравится, мы часто ездим на соревнования, получаем много медалей, нас хвалят. Я была в Самаре, в Саранске», - рассказала спортсменка.

Вначале на площадку спортивного центра «Юность» вышли самые маленькие участники, они же первыми и получили заслуженные награды. В числе победителей - команда детского сада № 10 «Калейдоскоп».

«С малышами работать намного сложнее, чем со взрослыми, в плане организации. Но у нас все получается, мы стараемся, детям очень нравится. Самое главное - работаем на эмоциях», - отметила тренер команды Sunrise Екатерина Вдовина.

Простые танцы с помпонами в прошлом - теперь это олимпийский вид спорта. Его развитие полным ходом идет и в России.

«На чемпионатах России, на первенстве России представлено около 50 регионов. Практически сейчас нет ни одного, где бы чирспорта не было. В Пензе будет проводиться турнир школьной лиги в начале декабря», - сообщила судья всероссийской категории Любовь Лапина (г. Нижний Новгород).

По словам специалистов, начинать готовить будущих победителей мировых состязаний следует с малых лет. Оптимальным считается детсадовский возраст.