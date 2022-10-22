В Пензе начались соревнования по спортивному ориентированию

22.10.2022 | 21:00

Тихую и спокойную атмосферу осеннего ахунского леса, готовящегося впасть в зимнюю спячку под желтым одеялом из опавших листьев, ранним утром нарушили суета, музыка, снующие между деревьями люди с компасами и картами. Задача - найти контрольные пункты, неприметные столбики с флажками.

В городе стартовали ежегодные соревнования по спортивному ориентированию. В 2022 году более 300 человек решили попробовать свои силы. Самый старший участник, 82-летний Сергей Степанович Красильников, в этот вид спорта пришел в 1960 году и с тех пор не пропустил ни одного старта.

«Бежать пока хочется. Иногда бывает что-то, приболею, но выступаю систематически. Говорят, с меня пример берут, ну так дай бог, чтобы мои данные, мои способности наглядно видела молодежь, поддерживала себя, к возрасту готовилась», - рассказал ветеран спортивного ориентирования.

Самым юным участникам - всего 8 лет, но ребята знают свою задачу.

«Искать КП: смотреть в карту, ориентироваться по компасу», - определил участник соревнований Марк Пантюшов.

«Самые маленькие бегут 1 200 метров, опытные и сильные - 3,5 километра», - уточнил главный судья соревнований Алексей Толстоухов.

Ирина Смирнова и Светлана Шелковская тренируются ежедневно, часто выезжают на соревнования. Трасса им знакома, тем не менее никому не будет легко.

«В спринте нам сложно технически и физически, потому что там высокие скорости, придется сильно напрячься», - пояснила Светлана Шелковская.

По итогам двух дней соревнований определят победителей и в личном, и в командном зачете.