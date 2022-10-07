Спорт

В Пензе юные баскетболисты соревнуются на первенстве города

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В Пензе проходит открытое первенство города по баскетболу среди юношей 2010 года рождения и младше. Несмотря на то что спортсмены еще только начинающие, страсти на площадке кипят нешуточные.

Ирина Бараненко на этих состязаниях выступает в качестве не только главного судьи, но и тренера двух команд. К своим подопечным она относится со всей строгостью.

«Есть игроки, которые очень сильно выступили, уже заметен прогресс, а кто-то стоит на месте. Пытаюсь немножко их «растрясти», чтобы они тоже начали расти», - рассказала тренер Ирина Бараненко.

За звание победителя борются шесть команд в двух возрастных категориях. В город приехали представители Кузнецка, Заречного, Оренбурга, Самары и Тольяти. Ребята из клуба «Красные крылья» первый матч выиграли без особых проблем, теперь готовятся к следующим встречам. Соперники ожидаются серьезные.

«Самые сильные будут из Самары», - отметили баскетболисты.

Итоги соревнований подведут в ближайшую субботу, 8 октября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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