Спорт

«Дизель» одержал волевую победу в ярком матче с «Рубином»

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Хоккеисты «Дизеля» совершили самое яркое спасение в сезоне, обыграв тюменский «Рубин» на его льду. Хозяева очень удачно начали встречу, реализовав большинство уже на второй минуте, а затем добавив до перерыва еще две заброшенные шайбы.

Когда уральцы в середине следующего отрезка установили на табло цифры 4:0 в свою пользу, немногие верили в то, что пензенцы смогут отыграться. На деле произошло по-другому.

Кирилл Цулыгин отличился в большинстве и сократил отрыв. А в начале третьего периода «дизелисты» смяли соперника и в течение шести минут забросили необходимые шайбы: они в активе Евгения Григоренко, Александра Дарьина и Игоря Полыгалова - 4:4.

В основное и дополнительное время результат не изменился, и победитель определился в серии послематчевых буллитов. Сюжет получился острым - пензенцы вышли вперед, но «рубиновые» сумели выравняться. И все же удача была на стороне гостей: Даниил Лапин реализовал штрафной бросок и принес «Дизелю» невероятную победу со счетом 5:4.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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