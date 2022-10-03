В Пензе всероссийские соревнования собрали более 600 пловцов

03.10.2022 | 21:23

Во дворце спорта «Сура» самый разгар всероссийских соревнований по плаванию на призы Людмилы Рожковой. Из 26 регионов страны в Пензу приехало более 600 юношей и девушек.

«Сезон в плавании только начался с сентября. Это у них первый крупный старт. Мы проводим его в честь первого мастера спорта СССР в Пензенской области. Дети могут участвовать на неопределенном количестве дистанций, могут плыть как кролем, так и на спине, и дельфином, и комплекс. И еще существуют эстафеты разнообразные», - сообщил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Денис Окунев.

Победа спортсмена не всегда зависит только от него. Важна и командная работа.

«Надо плыть быстро, а если кто-то сделает что-то не так, то он подведет всю команду. У нас уже такое вчера было, нас дисквалифицировали», - отметили участницы состязаний.

Для кого-то старт соревнований прошел куда успешнее. Например, для Марии Ефановой из Воронежа.

«Я вчера завоевала второе место. 50 метров на спине с результатом 31.75. Дали шапку желтую зимнюю», - поделилась она.

Не все одетые в купальники и плавки в бассейн ныряли за победой. На соревнованиях двух красавиц другая цель - хорошо выступить перед публикой. Хотя их вид спорта, синхронное плавание, по сложности обычному не уступает.

«Работать ногами, руками - и улыбаться и считать счет. Если ошибешься, надо импровизировать», - объяснила синхронистка Полина Минеева (г. Пенза).

А самое главное - умение надолго задерживать дыхание.

«Каждую тренировку учимся, задания на дыхательные упражнения. Каждый день прогоняем свою программу», - рассказала синхронистка Елизавета Нечахина (г. Пенза).

Девушки зачастую выступают и сольно, но в этот раз решили станцевать дуэтом.