Спорт

В Пензе баскетболисты разыграли награды Кубка Фролкиных

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В Пензе прошел первый турнир, посвященный серебряным призерам Олимпийских игр по баскетболу 3×3, под названием Кубок Фролкиных. Сами триумфаторы на соревнования приехать не смогли из-за насыщенного спортивного календаря. Их родной клуб «Динамо» (Курск) - участник чемпионата страны, поэтому в 2023 году состязания в честь воспитанниц пензенской школы баскетбола планируют провести весной, когда у Ольги и Евгении будет перерыв в матчах.

«После того как этот вид включили в олимпийский вид спорта, популяризация баскетбола 3×3 развивается во всех регионах нашей страны, и Российская федерация баскетбола уделяет этому пристальное внимание. Все команды, которые сейчас участвуют в этом турнире, получают рейтинговые очки, и это большой плюс для Пензенской области, для рейтинга региона, так что мы работаем над этим», - рассказал и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

На турнир в город на Суре съехались 22 команды из разных районов области. Снежана Пылаева - представительница Кузнецка. Ее баскетбольная дружина одержала пять побед и вышла в финал соревнований.

«Второй год занимаюсь, потому что люблю этот спорт - за быстроту, за скорость, за азарт. Когда играешь, азарт просто плещет», - отметила баскетболистка.

Награды турнира разыграли в двух возрастных категориях. Кроме медалей победители получили переходящие кубки. В планах у организаторов соревнований - выйти на межрегиональный уровень.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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