Баскетболистки «Юности» готовятся к матчам Кубка Берлина

20.09.2022 | 20:14

До старта сезона осталось несколько суток, и баскетболистки клуба «Юность» чувствуют себя вполне уверенно. Розыгрыш Кубка Берлина начнется 22 сентября. Девушки попали в группу B. Им предстоит противостоять таким командам, как «Славянка-Челбаскет» из Челябинска, «Спарта ЭндК-2» из Видного, «Енисей-2» из Красноярского края и «Платов» из Новочеркасска. Соперники собрались серьезные.

«На каком уровне команды, решается сегодня и сейчас на площадке. Что было в прошлом, что было вчера - это никого не интересует. Я думаю, у нас состав позволял и позволяет показать и с более элитными командами, что мы умеем играть в баскетбол», - сообщил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Первыми «Юность» встретит гостей из Новочеркасска.

«Девчонки все хорошие, поэтому все гладко проходит. Я думаю, что мы уже хорошо взаимодействуем. За командами я не следила и оценивать не могу. Все, что могу сказать, - будем на 100% выкладываться», - отметила игрок БК «Юность» Анна Карнюшкина.

Матч пройдет в четверг, 22 сентября, в спортивном центре «Юность», игра стартует в 18:00. Из каждой группы в «Финал четырех» выйдет по одной команде. Уже там выяснится, кто станет победителем.