Сетевое издание|18+|Суббота|17 сен 2022|22:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Спорт

В Пензе начался шестой этап Кубка лиги плавания «Поволжье»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензе стартовал шестой этап регионального Кубка детской лиги плавания «Поволжье» в рамках проекта «У нас - свои герои». Он посвящен людям, живущим в Пензенской области, которые своими поступками показывают, на кого должно равняться молодое поколение. Эти состязания прошли в честь Елены Деминой - тренера из Нижнего Ломова. Она спасла детей от отравления хлором.

«На каждом этапе дети плывут разные дистанции. Наш девиз - не просто соревнования, а сделать детям праздник», - сообщил председатель правления лиги Денис Окунев.

Возраст участников - от 9 до 17 лет.

Детская лига плавания «Поволжье» основана в 2015 году. На протяжении всего спортивного года ведется рейтинг всех пловцов, участвующих в мероприятиях, что позволяет видеть динамику каждого спортсмена.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте