В Пензе начался шестой этап Кубка лиги плавания «Поволжье»

17.09.2022 | 21:00

В Пензе стартовал шестой этап регионального Кубка детской лиги плавания «Поволжье» в рамках проекта «У нас - свои герои». Он посвящен людям, живущим в Пензенской области, которые своими поступками показывают, на кого должно равняться молодое поколение. Эти состязания прошли в честь Елены Деминой - тренера из Нижнего Ломова. Она спасла детей от отравления хлором.

«На каждом этапе дети плывут разные дистанции. Наш девиз - не просто соревнования, а сделать детям праздник», - сообщил председатель правления лиги Денис Окунев.

Возраст участников - от 9 до 17 лет.

Детская лига плавания «Поволжье» основана в 2015 году. На протяжении всего спортивного года ведется рейтинг всех пловцов, участвующих в мероприятиях, что позволяет видеть динамику каждого спортсмена.