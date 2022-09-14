Спорт

В играх школьной лиги «КЭС-Баскет» примут участие 280 команд

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В конце осени в Пензе начнется новый сезон турниров по баскетболу. Стартовала заявочная кампания школьной лиги «КЭС-Баскет». Записаться на соревнования учащиеся могут до 15 ноября.

«Регистрация простая: зайти на сайт лиги, подать заявку и стать частью большой дружной семьи. Самый главный еще момент - чтобы дети были застрахованы. Там есть определенная строчка, где ребятишек надо застраховать, все просто и очень быстро», - сообщил и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Учащихся ждут четыре этапа: внутришкольный, муниципальный, дивизиональный и региональный. Проект «КЭС-Баскет» существует уже 15 лет, за это время в нем приняли участие тысячи спортсменов.

В этом сезоне по сравнению с предыдущим организаторы планируют привлечь гораздо больше баскетболистов.

«В связи с пандемией мы пропускали первый этап, который массовый, и начинали со сборных районов. Сейчас ограничений нет, надеюсь, нас не закроют и ребятишки примут участие в наших соревнованиях. 3 500 детей Пензенской области участвуют в нашем проекте», - рассказал Александр Калмаков.

Это 280 команд из 208 образовательных учреждений. В рамках проекта каждая школа получит в подарок баскетбольный мяч.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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