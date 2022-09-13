Регбисты «Локомотива» вышли из борьбы на Кубке России

13.09.2022 | 20:56

Регбийный клуб «Локомотив» не сумел преодолеть полуфинальную стадию Кубка России, проиграв красноярскому «Енисею-СТМ».

Матч против сибиряков начался для команды удачно: Андрей Карзанов занес попытку. Но гости четко использовали ошибки пензенцев. 17:5 - таким был счет к перерыву.

«Мы сами давали возможность этой команде приходить в нашу зону и пользоваться коридорами. Все только от нас зависело», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Во втором тайме красноярцы не ослабили натиск и увеличили отрыв до 26 очков. Но в середине игрового отрезка хозяева провели две отличные атаки, которые завершили Александр Рябов и Илья Спандерашвили. Впрочем, это если и позволило приблизиться к сопернику, то ненадолго.

«Не сказал бы, что матч сильно соответствовал этому счету. Какое-то исполнение моментов у нас гораздо качественнее», - рассказал главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин (г. Красноярск).

В конце игры сибиряки снова сумели убежать в зачетку хозяев и установили окончательный результат - 52:17. «Енисей» в финале встретится с монинским «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» борьбу за кубок прекратил.

«Хороший соперник, проиграли прошлую встречу с ними, очную. Наверное, это был такой полуфинал с отливом финала», - подчеркнул капитан РК «Енисей-СТМ» Дмитрий Герасимов (г. Красноярск).

Пензенский клуб после этого поединка начнет подготовку к матчу чемпионата России, который состоится на поле стадиона «Первомайский» 24 сентября. Соперником станет московское «Динамо».