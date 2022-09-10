В турнире по самбо в Пензе приняли участие дети 6-12 лет

10.09.2022 | 21:00

V Открытый межрегиональный турнир по самбо выдался эмоциональным, но порывы чувств - не показатель техники. На ковер вышли дети из Пензы, Саратовской области, Энгельса и Наровчата.

«С каждым годом уровень ребят растет, участников все больше. Если на первом турнире было 30 человек, то сейчас - уже 100», - прокомментировал главный судья соревнований Андрей Кусков.

Возраст участников - от 6 до 12 лет. Для соревнований предусмотрели ограничения в правилах: отсутствие болевых приемов, борьба с применением определенных бросков.

В одном из поединков победу одержал пензенец Иван Суменков. По словам спортсмена, она далась ему легко, чего не скажешь о предыдущей встрече.

«Один соперник был сильнее, проходил в ноги и делал бросок через плечо с колен. Он прошел мне в ноги, я его дернул и вывел на захват», - рассказал участник соревнований.

В соревнованиях действует круговая система, так что юному борцу пришлось выйти на ковер еще не раз. После схватки с достойным соперником Тимофеем Ереминым, к огорчению Ивана, рефери поднял вверх руку спортсмена в синей форме.