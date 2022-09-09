Спорт

В Пензе покажут свое мастерство гимнастки из 24 регионов России

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Во дворце спорта «Буртасы» стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юная гвардия». Показать свои умения приехали представительницы 24 регионов России.

«380 участниц в индивидуальной программе и более 60 команд в групповых упражнениях. Хочу добавить, что очень сильные команды приехали, хорошие спортсменки. Уровень высокий даже по сравнению с предыдущим годом», - рассказала главный судья соревнований Анжелика Хачатрян.

Сами спортсменки отмечают и личный прогресс. В 2021-м Анжелика Кулиш заняла три первых места, теперь готова на большее.

«Мне кажется, гораздо лучше стала, научилась многому, упражнения стала лучше делать», - поделилась участница соревнований.

Девушка участвует в группе I взрослого разряда. В этой категории судьи отберут 8 сильнейших спортсменок для участия в соревнованиях «Юный гимнаст», которые пройдут с 8 по 14 октября в Ульяновске.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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