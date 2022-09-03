Победитель первенства Пензенской области по дзюдо войдет в сборную

03.09.2022 | 21:30

Во дворце единоборств «Воейков» прошло первенство Пензенской области по дзюдо. Кто будет защищать честь Сурского края на окружных и всероссийских соревнованиях, решали на татами.

«Уровень высокий, ребята борются очень хорошо. Это наши городские и областные спортсмены», - уточнил главный судья соревнований Дмитрий Журавлев.

Выступали ребята в двух возрастных категориях: до 18 лет и до 21 года. Преобладающее большинство - представители сильной половины человечества, но немало и девушек.

Для Виктории Короткой соревнования подобного уровня не первые. Девушка уже поднималась на пьедестал почета и снова положила в свою копилку награду.

«Чемпионат прошел хорошо, я уже выступила, заняла I место. Было сложно, терпела до конца, выиграла чисто, собой горжусь. Спасибо тренерам!» - рассказала победительница соревнований.

Теперь девушка отправится в составе сборной области на окружные состязания, которые пройдут в октябре.