Пензенцы привезли комплект наград с первенства России по карате

24.08.2022 | 21:33

Полный комплект наград - в копилке пензенских спортсменов. Александр Сисин, Маргарита Мещерякова и Виктория Сологуб вернулись из подмосковного Видного, где проходило первенство России по карате среди юниоров и кадетов.

«Конкуренция в весовых категориях и весовых бешеная, собрались лучшие спортсмены России, которые прошли региональный отбор и выступали, защищая честь своего региона. Они сильнейших представили», - сообщил тренер Андрей Мещеряков.

Тем ценнее победа пензенских ребят. Александр Сисин стал чемпионом. В финале парень встретился со своим принципиальным соперником.

«У нас были и поединки с ничьей, и решали судьи. В этой встрече я решил доказать, кто сильнее, и уверенно выиграл со счетом 6:2», - рассказал победитель первенства России по карате.

Виктория Сологуб остановилась в шаге от золотой медали, но результатом все равно довольна, ведь это ее дебютное выступление на первенстве России.

«Было очень сложно в моральном и тактическом плане, потому что каждый был настроен на золото. Но получилось так, что, возможно, в каком-то моральном плане я ей проиграла и заняла серебро», - пояснила Виктория Сологуб.

Маргарита Мещерякова в 1/2 финала проиграла своей давней сопернице, зато бой за третье место удался.

«Полностью собралась, встретилась с девочкой из Орла, одержала победу и была очень рада. Спасибо тренерам, что наставляли меня, исправляли мои ошибки, где-то ругали, где-то хвалили. Я думаю, что это заслуженная бронзовая медаль», - подчеркнула Маргарита Мещерякова.

Все трое теперь войдут в состав сборной России по карате. Пока у них есть время отдохнуть, а в сентябре пензенцы отправятся в расположение команды страны.

«Белоруссия, Казахстан, Армения нас всегда хотят видеть. Это был отбор на соревнования Armenia open», - отметил старший тренер сборной Пензенской области по карате Виктор Гаганов.