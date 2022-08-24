Спорт

Пензенцы привезли комплект наград с первенства России по карате

Печать
Telegram

Полный комплект наград - в копилке пензенских спортсменов. Александр Сисин, Маргарита Мещерякова и Виктория Сологуб вернулись из подмосковного Видного, где проходило первенство России по карате среди юниоров и кадетов.

«Конкуренция в весовых категориях и весовых бешеная, собрались лучшие спортсмены России, которые прошли региональный отбор и выступали, защищая честь своего региона. Они сильнейших представили», - сообщил тренер Андрей Мещеряков.

Тем ценнее победа пензенских ребят. Александр Сисин стал чемпионом. В финале парень встретился со своим принципиальным соперником.

«У нас были и поединки с ничьей, и решали судьи. В этой встрече я решил доказать, кто сильнее, и уверенно выиграл со счетом 6:2», - рассказал победитель первенства России по карате.

Виктория Сологуб остановилась в шаге от золотой медали, но результатом все равно довольна, ведь это ее дебютное выступление на первенстве России.

«Было очень сложно в моральном и тактическом плане, потому что каждый был настроен на золото. Но получилось так, что, возможно, в каком-то моральном плане я ей проиграла и заняла серебро», - пояснила Виктория Сологуб.

Маргарита Мещерякова в 1/2 финала проиграла своей давней сопернице, зато бой за третье место удался.

«Полностью собралась, встретилась с девочкой из Орла, одержала победу и была очень рада. Спасибо тренерам, что наставляли меня, исправляли мои ошибки, где-то ругали, где-то хвалили. Я думаю, что это заслуженная бронзовая медаль», - подчеркнула Маргарита Мещерякова.

Все трое теперь войдут в состав сборной России по карате. Пока у них есть время отдохнуть, а в сентябре пензенцы отправятся в расположение команды страны.

«Белоруссия, Казахстан, Армения нас всегда хотят видеть. Это был отбор на соревнования Armenia open», - отметил старший тренер сборной Пензенской области по карате Виктор Гаганов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте