В Пензе в третий раз состоялись соревнования по мотоджимхане

30.07.2022 | 17:30

Сначала с картами в руках пробежать вокруг конусов на своих двоих, потом оседлать мотоциклы - это всероссийские соревнования по фигурной езде на время, или мотоджимхане. Участникам предстоит проехать по трассе, которую они прежде никогда не видели.

«Надо выучить, запомнить, как ехать. Если неправильно поехал - это дисквалификация попытки», - пояснила организатор соревнований Наталья Коледова.

На соревнования приехали 43 мотоциклиста из 6 регионов страны. Дмитрий Бердников и Сергей Акула провели 20 часов в пути из Екатеринбурга в Пензу.

«У нас большое движение - порядка 300 человек, на тренировках - порядка 80. Решили приехать в другой регион, посмотреть, как происходит все здесь, как катаются, лучшие практики увезем к нам», - рассказал участник соревнований Дмитрий Бердников.

У каждого участника - всего две попытки. Задетые конусы добавляют по штрафной секунде, а ошибка на маршруте вообще лишает шанса на победу. Волнение, по словам спортсменов, - главная помеха.

«Сложно бороться с собой, адреналиновый шок, дрожание какое-то - это самое трудное. Все остальное - вопрос техники», - отметил участник соревнований Сергей Акула.

Помимо легких мотоциклов, трассу прошли и тяжеловесы, на которых гораздо сложнее маневрировать.

В Пензе соревнования по мотоджимхане проводят третий год подряд.