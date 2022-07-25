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Спорт

«ГрАЗ» и «Дорожник» лидируют в первом круге чемпионата области

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После завершения первого круга футбольного чемпионата области среди команд Высшей лиги в турнирной таблице сохраняется двоевластие. Грабовский «ГрАЗ» и каменский «Дорожник» с равным количеством очков делят первую строчку, причем игровой отрезок они синхронно завершили крупными победами.

Результат не стал сюрпризом: фавориты встречались с соперниками из нижней части таблицы. «Автозаводцы» дома принимали пензенский «Энергетик» и, полностью владея преимуществом, забили за матч пять безответных мячей. «Дорожник» играли в Кузнецке, но местный «Рубин» сопротивления не оказал. 3:0 - каменская дружина увезла из второго города губернии полновесные три очка.

Остальные конкуренты пока сражаются за места в середине турнирного рейтинга, и в заключительным туре перед перерывом преуспели две дружины. Молодежка «Зенита» разгромила сборную госуниверситета со счетом 5:1, а зареченский «Союз» в Нижнем Ломове одолел одноименный футбольный клуб - 3:2.

Чемпионат области возобновится в середине августа, а перед тем командам предстоит участие в кубковых баталиях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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