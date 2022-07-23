Спорт

В Пензе проходит Открытый кубок Поволжья по пляжному волейболу

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Промежуток, когда пляжные волейболисты могут показать себя во всей красе и продемонстрировать мастерство игры, невелик. В течение двух дней в Пензе проходит Открытый кубок Поволжья, посвященный Дню ветеранов боевых действий.

«Очень хочется верить, что турнир, который проходит сегодня впервые в Сурском крае, станет традиционным и ежегодно будет собирать сильнейших спортсменов», - отметила заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

«Климат у нас не пляжный, но для возрождения пляжного волейбола организовали такой сильный турнир. Приехало девять команд с Поволжья», - сообщил президент Федерации волейбола Пензенской области Равиль Салюков.

Соревнования проходят в категории «микст»: в команде - мужчина и женщина. Всего на Открытый кубок Поволжья подали заявки 32 пары. Некоторые из спортсменов начинали с обычного волейбола и достигли в нем определенных успехов.

«Жила в Пензе семь лет, играла за «Университет-Визит», так что, в принципе, здесь уже раньше бывала. Но пляжного волейбола в Пензе тогда практически не было, кроме единичных случаев, когда людям нравилось - они играли. С 2014 года уровень очень прибавился, прямо приятно смотреть», - оценила участница соревнований Зоя Якутова (г. Самара).

В первый день игры прошли в подгруппах. Пензенец Михаил Гавриков, выступающий в паре с Оксаной Никишкиной, - пятикратный чемпионом области по пляжному волейболу.

«В первый раз попробовал играть на песке и проиграл всем. Меня это задело, начал усиленно тренироваться, ездил на разные турниры. До сих пор участвую и тренируюсь», - рассказал участник соревнований.

Финальные матчи пройдут в воскресенье, 24 июля, тогда же и определят победителя.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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