В Пензе школьников готовят к играм на акции «Дворовый тренер»

21.07.2022 | 20:12

К победам ведут упорные тренировки. В летние каникулы ребята на поле и баскетбольной площадке готовятся к областным соревнованиям. И не только.

«Я каждый день прихожу заниматься спортом. Мне очень нравится играть в футбол», - поделился ученик лицея № 14 Дмитрий Быков.

Каждый год в Пензе устраивают акцию «Дворовый тренер». В лицее № 14 эту задачу взял на себя учитель физкультуры Дмитрий Жикунов. Он учит школьников играть, выполняет с ними беговые упражнения и разминки.

«Ребята молодцы, с удовольствием ходят на занятия, тренируются - как девушки, так и юноши», - рассказал педагог.

В разгаре сезон районных соревнований по стритболу между школами. Выигрыш принесет путевку на первенство города.