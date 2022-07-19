В регионе стартовали соревнования по судомодельному спорту

19.07.2022 | 20:33

Недалеко от Пензы зазвучал рев моторов - участники престижных состязаний готовили свои лодки к будущим стартам. Регион принял чемпионат и первенство России по судомодельному спорту. Соревнования будут продолжаться в течение нескольких дней.

«Модели двигаются по определенной дистанции и за определенное время должны проехать максимальное количество кругов. Соревнования разделены на две части. Есть модели класса FSRH и FSR0, в последующем приедет другая группа - FSRV. Отличаются конструкцией корпуса, дистанции немного другие, а задачи, в общем-то, одни и те же - кольцевые гонки», - сообщил главный судья соревнований Алексей Присухин (г. Ульяновск).

Состязания объединили около полутора сотен спортсменов из Ульяновска, Самары, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, есть небольшая команда из Республики Беларусь. Игнат Харитонов из Санкт-Петербурга привез с собой две лодки.

«Начал заниматься сам на даче, потом нашел кружок. Занимаюсь этим 15 лет. Мотор покупной, он дорабатывается. Корпус самодельный - из карбона, кевлара и смолы», - отметил молодой человек.

Пензенец Александр Иванович Журавлев любому из соперников даст фору. Мужчина уверен в своих силах: он всю жизнь занимался судомоделизмом.

«В двух классах участвую. Должен был внук, но он поступает в институт, поэтому я один сегодня», - рассказал мастер спорта СССР по судомодельному спорту Александр Журавлев (г. Пенза).

Окончательные итоги чемпионата и первенства страны подведут в воскресенье, 24 июля. Тогда же назовут победителей - как в командном, так и в личном зачете.