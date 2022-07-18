«Локомотив» разгромил РК «Химик» на чемпионате России по регби-15

18.07.2022 | 18:29

Регбийный клуб «Локомотив» стартовал в чемпионате России, победив с разгромным счетом дебютанта соревнований. Дзержинскому «Химику» было сложно бороться с фаворитом, что быстро подтвердилось. К исходу четверти часа Владимир Гераськин сделал дубль.

«Нападающий должен постоянно оставаться в строю. Получилось, что я остался в строю и реализовал момент», - сообщил игрок РК «Локомотив-Пенза» Владимир Гераськин.

Всего же в первом тайме пензенцы занесли 6 попыток, фактически предрешив исход встречи. Волжане продолжали бороться.

«Была хорошая самоотдача от игроков. Несмотря на то что мы играли с «Локомотивом», мы бились до последнего. Были ошибки, но со временем мы их исправим», - отметил игрок РК «Химик» Никита Шипулин (г. Дзержинск).

После некоторой паузы железнодорожники вновь стали реализовывать свой голевой потенциал. Они добавили еще 7 попыток, 2 из которых положил в зачетку новобранец клуба Аллен де Вит. Итоговый счет - 81:0.

«Счет на табло - это труд всей команды. Были вложены большие усилия в тренировки, которые принесли плоды», - подчеркнул главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Через две недели, 30 июля, в следующем домашнем матче чемпионата страны по регби-15 пензенская дружина примет действующего победителя турнира красноярский «Енисей-СТМ».