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Пензенские борцы завоевали более 35 медалей на первенстве ПФО

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Более 35 медалей завоевали пензенские спортсмены на первенстве Приволжского федерального округа по двум разновидностям грэпплинга.

«Объединенная борьба, то есть взяли все виды борьбы, которые есть: вольная, греко-римская, какие-то национальные виды борьбы, самбо, дзюдо, бразильская, джиу-джитсу. Но так как часть борцов представлено в кимоно, сделали раздел «грэпплинг-ги» («ги» - это кимоно)», - пояснил старший тренер сборной Пензенской области по грэпплингу Сергей Голов.

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде и длились два дня. Победители и занявшие второе место войдут в сборную округа и будут участвовать в первенстве России в августе.

Амина Шабанова боролась в детской категории и привезла два серебра.

«Если бы я ушла с болевого, могла бы занять первое место», - отметила спортсменка.

Иван Макеев в это время боролся в Москве. Там прошел Кубок России среди мужчин. Спортсмен вернулся с бронзой.

«Не очень я доволен третьим местом, мог, конечно, бороться лучше немного. Не хватило, наверное, опыта. В принципе, по силе, по выносливости спортсмены были даже, может, слабее меня», - рассказал молодой человек.

Иван занимается единоборствами с шести лет, но конкретно грэпплинг появился в его жизни лишь полгода назад. Спортсмен говорит: тяжело было выступать без поддержки старшего тренера, который в тот момент находился на первенстве округа. Теперь Иван готовится к следующему, декабрьскому турниру.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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