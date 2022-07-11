В «Буртасах» стартовал чемпионат страны по прыжкам в воду

Теперь официально партнеры. В областном центре подписано соглашение между региональным министерством физической культуры и спорта и Российской федерацией прыжков в воду.
Официальная церемония прошла перед открытием престижных состязаний. В «Буртасах» стартовал шестидневный чемпионат страны по прыжкам в воду.
«Пенза - одна из самых сильных школ. Сегодняшнее соглашение еще больше укрепляет этот фундамент и те отношения, которые у нас годами складывались, очень хорошие и позитивные. Мы двигаемся дальше вместе», - отметил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
«Чемпионат России - это сильнейшие люди нашей страны. Для многих ребят пообщаться с олимпийскими чемпионами, с заслуженными тренерами, перенять их опыт и взять автограф, я думаю, очень ценно», - рассказала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.
Атлеты разыграют 13 комплектов медалей. Соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин. Прыгать спортсменам предстоит с трамплинов и вышек разной высоты. Олимпийский чемпион Илья Захаров на этих состязаниях выступать не станет. Он приехал в качестве судьи.
«У нас идет полный набор дисциплин, есть олимпийские снаряды (их 8), есть неолимпийские. Также будут и новые дисциплины введены, такие как смешанные соревнования и командные. Будет достаточно интересно», - сообщил судья чемпионата России по прыжкам в воду Илья Захаров.
Чемпионат страны - состязания отборочные. Сильнейшие атлеты поедут на «Игры дружбы». Они пройдут в Казани во второй половине июля.
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