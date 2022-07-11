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Спорт

Пензячки выиграли на соревнованиях по воздушной гимнастике и акробатике

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Пензенские спортсменки с триумфом вернулись из Санкт-Петербурга. Они заняли призовые места в соревнованиях по воздушной гимнастике и акробатике.

«Поехали командой в пять человек. Было два дебютанта и три профессионала. Полина и Оля защищали второй и первый разряд и еще соревновались в личном первенстве. Оля защитила второй разряд по воздушной гимнастике, по воздушному спорту и заняла первое место в личном первенстве. Полина взяла серебро в личном первенстве», - рассказала тренер школы воздушной гимнастики и акробатики Екатерина Сазанова.

Сборную Пензенской области поддерживали даже спортсмены из других регионов. Но в целом конкуренция была высокой.

«Соперники были из разных городов. В Новосибирске очень сложные соперники, они занимаются каждый день, а у нас тренировки два раза в неделю. Но мы все равно победили», - сообщила призер соревнований Ольга Нерусина.

«Было сложно, но я смогла и победила всех, кого надо. У меня лучше шпагат, спина лучше размята, а у них не так сильно, как у меня. И я взяла этим», - отметила призер соревнований Полина Евстратова.

Результат хороший, говорит Екатерина Сазанова. Спортсмены начинали заниматься воздушной гимнастикой и акробатикой в 2016-м, в 2018-м попытались выйти на профессиональный уровень. Так что за короткий срок удалось многое, впереди - новые победы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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