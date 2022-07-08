В музее во дворце «Воейков» встретились спортивные семьи

08.07.2022 | 20:57

Внимание маленькой Анны привлекает все, что связано со спортом, - баскетбольные мячи, гоночные мотоциклы, медали. Иначе и быть не может, ведь ее бабушка - олимпийская чемпионка Ирина Калинина-Бажина, дед - заслуженный тренер по прыжкам в воду, а мама - семикратная чемпионка Европы.

«Мы уже спортивные, тренируемся, с полугода ходим на плавание. Беру ее с собой на работу, смотрит на детишек, уже пытается прыгать. Вчера была тренировка, я смотрю за своими детьми, за ней и понимаю, что она стоит на метре и уже готова пойти прыгнуть. В общем, она такая смелая девчонка», - рассказала семикратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Надежда Бажина.

В музее во дворце «Воейков» встретились семьи, которые посвятили жизнь развитию спорта. Александр Комиссаров, ветеран пензенского футбола, и рад бы прийти на встречу со своими близкими, но у них очень плотный график. Комиссаровы по итогам 2021-го признаны спортивной династией года.

«Сын в этом году стал чемпионом Москвы среди ветеранов по футболу в двух номинациях - 11×11 и 7×7. Внук Саша - в «Спартаке» московском, а внучка тоже учится в Москве - мастер спорта по художественной гимнастике», - поделился Александр Комиссаров.

В этот день говорили о любви и верности спорту, о том, насколько важна поддержка семьи, и как благодаря близким можно достичь высоких результатов.