В Пензе устроили соревнования по гребле на байдарках и каноэ

24.06.2022 | 20:44

На Суре ребята из Пензы и области вооружились веслами - это ежегодные региональные чемпионат и первенство по гребле на байдарках и каноэ.

«Дистанции, в которых участвуют спортсмены, - 1 000 метров, 500 и 200. Самые юные проходят дистанции на 200 метров, для кого-то она первая в этом году, в первый раз участвуют», - сообщила главный судья Анна Васильева.

Новички заручились поддержкой сопровождающих, а также получили громкие овации зрителей на финише.

Даже опытные спортсмены столкнулись с трудностями. Дмитрий Тарадайко занимается греблей 5 лет, и в этот раз ему пришлось соревноваться на новом каноэ. Юноша занял III место.

«До этого на ней не ходил, неудобно было, но изо всех сил старался. По форме, как стоит подушка, упор - все неудобно», - рассказал участник соревнований Дмитрий Тарадайко.

Победители отправятся на соревнования рангом выше. В июле начнутся чемпионат и первенство России.

«То, что мы получим места на следующий год, - это однозначно. Довольно хорошая подготовка в этом году, спортсмены готовились. Я думаю, достойно представим Пензенскую область», - отметила Анна Васильева.