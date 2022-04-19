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Спорт

В Пензе ученики 27 школ встретились на состязаниях игры «Орленок»

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Команды старшеклассников 27 городских школ вступили в борьбу за выход на областной этап игры «Орленок». На территории специализированной пожарной части проводился один из самых зрелищных видов программы состязаний - эстафета огнеборцев.

«С детьми накануне проходили тренировки, как пользоваться огнетушителем, как соблюдать все правила безопасности. Все это они пробовали, тренировались, изучали», - сообщила начальник отдела областного отделения ВДПО Ирина Егорова.

Нужно было не просто потушить очаг возгорания, а еще и правильно укротить стихию. Делать это необходимо с подветренной стороны. За нарушения начисляли дополнительное время, которое явно не на пользу командам.

Ученики школы № 66 нюансы помнят. Все-таки в прошлом году они были в числе лучших в регионе и не только.

«На области мы заняли первое место и поехали на межрегиональные соревнования в Республику Мордовию. Там мы сражались достойно и показали хороший результат. Наши тренеры были довольны, мы перевыполнили план, достойно выступили и защитили честь нашей области. Мы заняли третье место», - рассказала ученица школы № 66 г. Пензы Дарья Калябина.

Пожарной тактической эстафетой открылся городской этап состязаний игры «Орленок» по программе «Школа безопасности». Трудности впереди.

«Для ребят будут проходить поисково-спасательные работы, спортивное ориентирование, туристская полоса препятствий, множество викторин. По итогам двух дней соревнований будет отобрано пять команд, которые будут выходить на областной «Орленок», - пояснила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Светлана Андреева.

Его традиционно проводят на базе лагеря «Радуга» в мае.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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