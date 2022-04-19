Медведев и Сафонов продолжат возглавлять «Дизель» и «Дизелист»

19.04.2022 | 11:38

Алексей Медведев и Игорь Сафонов продолжат работать главными тренерами пензенских хоккейных команд «Дизель» и «Дизелист». Сообщение об этом появилось на официальном сайте во вторник, 19 апреля.

Решение было принято на совете клуба, где обсуждалась работа в сезоне-2022/2023.

«Ранее оба тренера работали в молодежной команде. Под их совместным руководством «Дизелист» стал бронзовым призером НМХЛ в сезоне-2020/2021, завершив регулярный чемпионат на первом месте», - уточнили в пресс-службе.

Осенью 2021-го Алексей Медведев стал главным тренером «Дизеля», а Игорь Сафонов возглавил «Дизелист». Первый - воспитанник пензенской школы хоккея, второй - магаданской.

В сезоне-2021/2022 под руководством Медведева «Дизель» не вышел в плей-офф регулярного чемпионата, «Дизелист» уступил в четвертьфинале команде «Рязань-ВДВ».

Информация по помощникам появится позднее.

В мае этого года «Дизель» остался без тренерского штаба. Алексей Ваулин, возглавлявший клуб с 2018 года, а также его коллеги Дмитрий Шандуров (второй тренер), Сергей Агеев (наставник вратарей) и Александр Шакиров (тренер по физподготовке) покинули его.

Перед сезоном был сформирован новый тренерский штаб «Дизеля». Главным наставником команды стал Евгений Мухин. Команда под его руководством провела шесть матчей, потерпев шесть поражений и набрав два очка.

В сентябре контракт с Мухиным был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Обязанности главного тренера стал исполнять Сергей Лопушанский, который в мае 2021 года был назначен на пост генерального менеджера «Дизеля». В ноябре 2021-го руководство принял Алексей Медведев.