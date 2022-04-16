Каратист из Заречного занял I место на первенстве России

16.04.2022 | 21:00

24 спортсмена представили Пензенскую область на первенстве России по всестилевому карате. Оно прошло в Орле и собрало свыше 2 000 участников из 57 регионов страны.

В итоге сборная завоевала пять медалей. В поединках (кумите) второе место занял воспитанник СШОР «Витязь» Евгений Ларионов. Остальные награды - за ката (демонстрацию техники), их забрали ученики зареченской школы: у Эльдара Воронкова и Богдана Федосеева - по золоту и серебру соответственно; два бронзовых знака отличия взяли Андрей Михайлов и Екатерина Пашкевич.

Всех подготовил Вагинак Хачатрян.

«Можно сказать, третий год подряд зареченские каратисты очень хорошо выступают на первенстве России. Каждый год мы выигрываем - и победители, и призеры есть. В этом году Воронков Эльдар стал трехкратным победителем», - рассказал тренер высшей категории.

«Настроить себя перед выступлением - обязательно. Освободить голову, выйти с холодной головой и показать максимум», - раскрыл секрет его ученик.

«В рамках тура первенства России проходил еще традиционный всероссийский фестиваль. Там тоже завоевано пять медалей. Мы довольны результатом», - отметил президент Всестилевой федерации карате Пензенской области Александр Бурментьев.

Соревнования стали отборочными для участия в спартакиаде учащихся. Окончательно состав пензенской сборной будет сформирован после двух турниров: один, международный, пройдет в Минске в конце апреля, другой, всероссийский, состоится в Санкт-Петербурге в первых числах мая.