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Спорт

Каратист из Заречного занял I место на первенстве России

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24 спортсмена представили Пензенскую область на первенстве России по всестилевому карате. Оно прошло в Орле и собрало свыше 2 000 участников из 57 регионов страны.

В итоге сборная завоевала пять медалей. В поединках (кумите) второе место занял воспитанник СШОР «Витязь» Евгений Ларионов. Остальные награды - за ката (демонстрацию техники), их забрали ученики зареченской школы: у Эльдара Воронкова и Богдана Федосеева - по золоту и серебру соответственно; два бронзовых знака отличия взяли Андрей Михайлов и Екатерина Пашкевич.

Всех подготовил Вагинак Хачатрян.

«Можно сказать, третий год подряд зареченские каратисты очень хорошо выступают на первенстве России. Каждый год мы выигрываем - и победители, и призеры есть. В этом году Воронков Эльдар стал трехкратным победителем», - рассказал тренер высшей категории.

«Настроить себя перед выступлением - обязательно. Освободить голову, выйти с холодной головой и показать максимум», - раскрыл секрет его ученик.

«В рамках тура первенства России проходил еще традиционный всероссийский фестиваль. Там тоже завоевано пять медалей. Мы довольны результатом», - отметил президент Всестилевой федерации карате Пензенской области Александр Бурментьев.

Соревнования стали отборочными для участия в спартакиаде учащихся. Окончательно состав пензенской сборной будет сформирован после двух турниров: один, международный, пройдет в Минске в конце апреля, другой, всероссийский, состоится в Санкт-Петербурге в первых числах мая.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Потери войск рф на территории украины на 52 день спец операции:

Личный состав 20100 +100 за прошедший день

Танков 762 +6 за прошедший день

Самолетов 163 +0 за прошедший день

вертолетов 145 +1 за прошедший день

Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.

В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.

Зеленский присвоил Шойгу звание "Герой Украины" за неоценимый вклад в развал армии рф «Участвуя в системной работе по хищению бюджетных средств, Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины» также Шойгу планируют наградить орденом имени Степана Бандеры и поставить ему памятник на границе с украиной.

Феноменальные успехи войск РФ отмечены в селе Чернобаевка Херсонской области где Всу Разбили Армию Рф Уже в 15 Раз! Netflix намерен снять об этом сериал.

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