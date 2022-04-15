Сборная СШ «Локомотив» выиграла в первенстве ПФО по регби-7

15.04.2022 | 20:28

Сборная спортивной школы «Локомотива» по регби-7 выиграла первенство Приволжского федерального округа. Турнир - отбор на всероссийские соревнования - проходил в рамках мемориала Вадима Дин-Ислямова. Участвовали в баталиях шесть команд, в том числе и две пензенские (2005 и 2006 года рождения).

«Естественно, тренеры, преследуя определенные цели и задачи, ставят младших ребят играть с этим возрастом, чтобы они почувствовали темп игры и сопротивление посильнее», - пояснил главный судья соревнований Андрей Бачурин.

Старшая команда, состоящая из 17-летних игроков, уверенно провела предварительные встречи, одолев вначале соперников из Чебоксар, а потом и своих младших земляков. Таким образом, сборная 2006 года рождения заняла III место.

«Мы учитывали, что они младше нас, но все равно команда - это команда: друзья - друзья, а на поле - враги. И мы играли так», - рассказал игрок сборной СШ «Локомотив» Егор Кузьмин.

Молодые «железнодорожники» в финале первенства ПФО сразиались с казанской «Энергией». Матч получился сложным, команда из Татарстана вела в счете 10:0. Но затем пензенцы переломили ход поединка и дожали противника. 20:10 - таков победный результат.

«Они на нас морально надавили, мы поняли, что нужно включаться на максимум. Решили, что на данный момент для нас это последняя игра, выложиться нужно полностью», - отметил игрок сборной СШ «Локомотив» Кирилл Синюков.

На церемонии награждения победители и призеры поволжского первенства получили заслуженные кубки и медали. Впрочем, никто не остался без внимания: всем участникам вручили сладкие подарки.