Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|21:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Сборная СШ «Локомотив» выиграла в первенстве ПФО по регби-7

Печать
Telegram

Сборная спортивной школы «Локомотива» по регби-7 выиграла первенство Приволжского федерального округа. Турнир - отбор на всероссийские соревнования - проходил в рамках мемориала Вадима Дин-Ислямова. Участвовали в баталиях шесть команд, в том числе и две пензенские (2005 и 2006 года рождения).

«Естественно, тренеры, преследуя определенные цели и задачи, ставят младших ребят играть с этим возрастом, чтобы они почувствовали темп игры и сопротивление посильнее», - пояснил главный судья соревнований Андрей Бачурин.

Старшая команда, состоящая из 17-летних игроков, уверенно провела предварительные встречи, одолев вначале соперников из Чебоксар, а потом и своих младших земляков. Таким образом, сборная 2006 года рождения заняла III место.

«Мы учитывали, что они младше нас, но все равно команда - это команда: друзья - друзья, а на поле - враги. И мы играли так», - рассказал игрок сборной СШ «Локомотив» Егор Кузьмин.

Молодые «железнодорожники» в финале первенства ПФО сразиались с казанской «Энергией». Матч получился сложным, команда из Татарстана вела в счете 10:0. Но затем пензенцы переломили ход поединка и дожали противника. 20:10 - таков победный результат.

«Они на нас морально надавили, мы поняли, что нужно включаться на максимум. Решили, что на данный момент для нас это последняя игра, выложиться нужно полностью», - отметил игрок сборной СШ «Локомотив» Кирилл Синюков.

На церемонии награждения победители и призеры поволжского первенства получили заслуженные кубки и медали. Впрочем, никто не остался без внимания: всем участникам вручили сладкие подарки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте