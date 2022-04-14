14.04.2022 | 20:25

Во дворце спорта «Буртасы» стартовали областные состязания по прыжкам в воду среди юниоров. Первыми метровый трамплин покоряли девушки. За их выступлением внимательно наблюдал олимпийский чемпион и тренер региональной сборной Игорь Лукашин. Вместе со своими коллегами оценивал ближайший резерв - он небольшой (около 20 атлетов).

«Обкатываем новые программы, смотрим, что получается, а что нет. Какие-то новые синхронные пары создаются, распадаются. Можно сказать, это финальная тренировка», - рассказал главный судья соревнований Валерий Белов.

В программе соревнований - прыжки с трамплина и вышки, индивидуальные и синхронные. На данном турнире говорить о потенциале тех или иных спортсменов сложно.

«Надо не по первенству области судить, а по первенству России. Там больше ясно, у кого какие перспективы», - пояснил Валерий Белов.

Борьба за награды региональных состязаний будет вестись еще два дня, после чего тренерскому штабу станет понятен уровень пензенских спортсменов - смогут ли они конкурировать с прыгунами из других регионов страны на всероссийских соревнованиях.