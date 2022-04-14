Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|21:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Стартовали областные состязания по прыжкам в воду среди юниоров

Печать
Telegram

Во дворце спорта «Буртасы» стартовали областные состязания по прыжкам в воду среди юниоров. Первыми метровый трамплин покоряли девушки. За их выступлением внимательно наблюдал олимпийский чемпион и тренер региональной сборной Игорь Лукашин. Вместе со своими коллегами оценивал ближайший резерв - он небольшой (около 20 атлетов).

«Обкатываем новые программы, смотрим, что получается, а что нет. Какие-то новые синхронные пары создаются, распадаются. Можно сказать, это финальная тренировка», - рассказал главный судья соревнований Валерий Белов.

В программе соревнований - прыжки с трамплина и вышки, индивидуальные и синхронные. На данном турнире говорить о потенциале тех или иных спортсменов сложно.

«Надо не по первенству области судить, а по первенству России. Там больше ясно, у кого какие перспективы», - пояснил Валерий Белов.

Борьба за награды региональных состязаний будет вестись еще два дня, после чего тренерскому штабу станет понятен уровень пензенских спортсменов - смогут ли они конкурировать с прыгунами из других регионов страны на всероссийских соревнованиях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте