Пензенский министр спорта анонсировала отмену высоких званий

07.04.2022 | 13:00

Звания заслуженных спортсменов и тренеров могут отменить. Этот шаг анонсировала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева на встрече с руководителями спортивных федераций региона, состоявшейся 5 апреля в училище олимпийского резерва.

В зале собрались руководители 60 организаций из 77 существующих. Евгения Бочкарева отметила, что спортивную отрасль ждут изменения.

«Сейчас мы будем жить в новых условиях. Все понимают происходящую в мире ситуацию, спорт ждут изменения. Очевидно, что звания «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный мастер спорта России» в новых реалиях невозможно будет подтвердить ввиду отмены международных соревнований», - рассказала она.

По ее словам, на состоявшемся недавно в Москве форуме «Мы вместе. Спорт» прозвучало, что, вероятно, будут введены новые звания, альтернативные существующим.

«Это все будет не завтра, на это уйдет определенное время», - успокоила она участников встречи.