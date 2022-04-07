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Спорт

Пензенский министр спорта анонсировала отмену высоких званий

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Звания заслуженных спортсменов и тренеров могут отменить. Этот шаг анонсировала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева на встрече с руководителями спортивных федераций региона, состоявшейся 5 апреля в училище олимпийского резерва.

В зале собрались руководители 60 организаций из 77 существующих. Евгения Бочкарева отметила, что спортивную отрасль ждут изменения.

«Сейчас мы будем жить в новых условиях. Все понимают происходящую в мире ситуацию, спорт ждут изменения. Очевидно, что звания «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный мастер спорта России» в новых реалиях невозможно будет подтвердить ввиду отмены международных соревнований», - рассказала она.

По ее словам, на состоявшемся недавно в Москве форуме «Мы вместе. Спорт» прозвучало, что, вероятно, будут введены новые звания, альтернативные существующим.

«Это все будет не завтра, на это уйдет определенное время», - успокоила она участников встречи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Уважаемые! ВЫ наверное неправвильно поняли! Эти звания давались пожизненно. Их подтверждать не нужно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Заслуженный мастер спорта России» в новых реалиях невозможно будет подтвердить ввиду отмены международных соревнований»
Ну значит спортсмен остановится на звании мастер спорта. Все равно способов оценить его уровень в мировом масштабе не будет.

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемые! ВЫ наверное неправвильно поняли! Эти звания давались пожизненно. Их подтверждать не нужно.
Это ты тупак. Речь о вновь присваемых званиях. Новых Заслуженных тренеров России и Заслуженных мастеров спорта России не будет или будут но тогда эти звания обесценятся.

Гость||

Гость писал(a):

Ну значит спортсмен остановится на звании мастер спорта. Все равно способов оценить его уровень в мировом масштабе не будет.
В Пензенской области спорта как такового нет. Зачем нам целое министерство с министром? Раньше был просто областной спорткомитет.

Гость||

То есть уважаемая Евгения Александровна Бочкарева говорит, что наши спортсмены тренируются в холостую и никогда не выйдут на международную арену, не будут не олимпийскими чемпионами, не мастерами спорта международного класса. Реально, а зачем нужно министерство спорта с кем простите им сотрудничать на таком уровне? Российские соревнования любой комитет может провести и ассоциации. Вон у нас есть уже Иссинская ассоциация армрестлинга, вполне справляют и соревнования проводят

Гость||

Гость писал(a):

наши спортсмены тренируются в холостую и никогда не выйдут на международную арену, не будут не олимпийскими чемпионами, не мастерами спорта международного класса.
------------------------------------------------------

Неужели основная задача министерства не развитие спорта в регионе, а международные арены, олимпийские игры и получение званий мастеров международного класса? Почему такая убогая постановка вопроса: министерство только для получения званий и регалий?

Гость||

Гость писал(a):

Неужели основная задача министерства не развитие спорта в регионе, а международные арены, олимпийские игры и получение званий мастеров международного класса? Почему такая убогая постановка вопроса: министерство только для получения званий и регалий?
Что сделало министерство спорта Пензенской области для развития спорта в регионе и областном центре за годы своего существования? Ничего! Вся их работа направлялась за пределы Пензенской области.

Имя: Гость
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