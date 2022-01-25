Проигрыш «Дизеля» объяснили отсутствием у игроков веры в себя

25.01.2022 | 09:51

Хоккеисты пензенского «Дизеля» не могут поверить в себя. Об этом рассказал главный тренер команды Алексей Медведев после проигрыша от «Лады». Матч состоялся в Тольятти в понедельник, 24 января.

«Встреча с «Ладой» началась для «Дизеля» хуже некуда - уже к шестой минуте они «горели» 0:2. Взяв тайм-аут, тренерский штаб заменил в воротах Артема Корепанова на Николая Молькова, но в корне исправить не получилось, 0:3 к перерыву», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Во втором периоде пензенцам удалось отыграть одну шайбу, в третьем - сравнять счет. Однако «Лада» вновь вышла вперед, и финальная сирена зафиксировала победу хозяев - 4:3.

Наставник дизелистов Алексей Медведев назвал начало игры безобразным.

«Соперник нас задавил. Не можем поверить в себя. Видя, что перед нами сильный соперник, начинаем мандражировать, смотреть, как он играет», - констатировал тренер «Дизеля».

Тем не менее он поблагодарил подопечных за то, что, проигрывая со счетом 0:3, они не опустили руки и создали проблемы хозяевам.

Следующий матч пензенцы проведут 26 января в Самаре против ХК ЦСК ВВС.