Спорт

Юниоры «Дизеля» поделились опытом с ребятами из Вазерок

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Сельские школьники провели день с игроками «Дизеля», которые выступают в юношеской хоккейной лиге. В Вазерки команда приехала поделиться опытом с местными жителями. Это ежегодное мероприятие, направленное на развитие спорта среди молодежи. Меняются только населенные пункты.

Встреча состоялась на открытой площадке. Для Павла Светличного тренироваться привычнее на арене.

«Раз есть такая отличная возможность где-то провести мастер-класс, популизировать хоккей в сельской местности, это отличная идея», - отметил игрок команды «Дизель ЮХЛ» Павел Светличный.

Роман Карачаров с нетерпением ждал гостей. С шайбой и клюшкой юноша подружился совсем недавно - и ему хотелось получить советы от мастеров.

«Я рад, что приехали профессионалы. Надо будет у них поучиться многому», - подчеркнул хоккеист-любитель Роман Карачаров.

«В этот прекрасный день у нас большой позитив будет у ребят, наши на свежем воздухе покатаются ребята, почувствуют, что такое настоящий русский хоккей. И те ребята, которые из села, я думаю, тоже получат большой урок», - выразил надежду директор спортивной школы «Дизель» Сергей Блохин.

Начали хоккеисты с раскатки: разминались, делали упражнения и бросали в ворота. А после состоялся традиционный товарищеский матч, в котором победила дружба.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Какой опыт нафиг. В Вазерках можно две таких опытных команд набрать, разница их лишь в том, что родители не могут детям оплатить такой опыт. СМИ, прекратите выносить дискреминационные новости на сайте.

Гость||

Да, это точно. Хоккей становится доступен для детей только богатых родителей, потому что платят за то чтобы играть в той или иной пятерке. И это всё конечно боготворит ЦАРЬ.

Имя: Гость
Комментарий:

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