В центре Пензы устроили соревнования по спортивному ориентированию

Сквер на площади Ленина на время стал тренировочной базой, где каждый желающий смог проверить или улучшить свои навыки спортивного ориентирования. Всем жителям предлагалось пройти три дистанции на выбор: легкую, среднюю и сложную. Участникам выдавали карту и специальный чип, который для отметки нужно приложить к фишке-ориентиру.
Владимир Сташевский финишировал одним из первых.
«Дистанция очень легкая, только последний не отмечается почему-то», - рассказал мальчик.
Но техническая накладка не расстроила юного пензенца - он пошел покорять следующие маршруты.
Маргарита Распутина приехала из столицы, и такое развлечение ей незнакомо.
«Очень интересно, весело, не дает замерзнуть. Первый раз мы прошли неудачно, у нас вторая попытка, надеюсь, все получится», - отметила гостья Пензы.
Главным правилом спортивного ориентирования поделилась Ариана Губарькова. Девушка занимается уже около трех лет.
«Первое - это всегда быть внимательным и проверять КП. Все», - пояснила она.
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