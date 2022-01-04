Спорт

В центре Пензы устроили соревнования по спортивному ориентированию

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Сквер на площади Ленина на время стал тренировочной базой, где каждый желающий смог проверить или улучшить свои навыки спортивного ориентирования. Всем жителям предлагалось пройти три дистанции на выбор: легкую, среднюю и сложную. Участникам выдавали карту и специальный чип, который для отметки нужно приложить к фишке-ориентиру.

Владимир Сташевский финишировал одним из первых.

«Дистанция очень легкая, только последний не отмечается почему-то», - рассказал мальчик.

Но техническая накладка не расстроила юного пензенца - он пошел покорять следующие маршруты.

Маргарита Распутина приехала из столицы, и такое развлечение ей незнакомо.

«Очень интересно, весело, не дает замерзнуть. Первый раз мы прошли неудачно, у нас вторая попытка, надеюсь, все получится», - отметила гостья Пензы.

Главным правилом спортивного ориентирования поделилась Ариана Губарькова. Девушка занимается уже около трех лет.

«Первое - это всегда быть внимательным и проверять КП. Все», - пояснила она.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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