Спорт

Пензенцев приглашают на спортивные мероприятия в новогодние праздники

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В Пензенской области в дни новогодних каникул состоится Всероссийская декада спорта и здоровья.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства физкультуры и спорта, в общей сложности будет организовано 607 мероприятий. Наиболее значимой станет традиционная акция «Зимние забавы», которая пройдет 4 января во всех городах и районах.

С 3 по 6 января в Пензе состоится региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», с 4 по 6 - областные соревнования по шахматам «Волшебное королевство».

4, 5, 8 и 9 января в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Колышлейском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском и Сердобском районах запланированы областные состязания юных хоккеистов «Золотая шайба».

5 января в 9:00 на Танеевском пруду в Пензенском районе стартует кубок области по рыболовному спорту (ловля на блесну со льда).

8 января в колышлейском ФОК «Олимп» состоятся областные соревнования по дартсу «Кубок Большой восьмерки».

8-го и 9-го числа в Никольске пройдут 1-й этап Кубка области по лыжным гонкам для юниоров и юниорок, а также областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные заслуженному работнику физической культуры России Владимиру Лысякову.

В эти же дни в Пензе состоятся областные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя гонка».

9 января в Мокшанском районе пройдет чемпионат области по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда).

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Ковидла в новогодние праздники не работает?

Гость||

Зато в школу и в садики родителям заходить нельзя. Поганые твари.

Гость||

За счёт детей ставят себе галочки , списывая бюджет. Сначала их принудительно кучкуют на всякую хрень, а потом начнут орать про вакцинацию и что родители виноваты

Имя: Гость
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