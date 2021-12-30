Хоккеист из Кузнецка не успел забить шайбы на чемпионате мира

30.12.2021 | 20:49

В соревнованиях побеждает COVID-19 - Международная федерация хоккея остановила проведение Молодежного чемпионата мира.

В Канаде собрались сильнейшие команды. Первыми с дистанции сошли победители прошлого года - американцы: два игрока сборной США сдали положительные ПЦР-тесты. Следом коронавирус выявили у представителя Чехии. Минувшей ночью должна была состояться встреча между Россией и Словакией, но нападающий «Красной машины» Матвей Мичков тоже заразился опасной инфекцией.

Всем трем сборным присудили техническое поражение, а чемпионат отменили. Возобновится ли он, неизвестно.

«Я надеюсь, что мы вернемся с этим вопросом, так как это важно для молодых игроков, для их карьеры, для болельщиков. У нас самих есть мотивация в этом плане», - прокомментировал ситуацию президент IIHF Люк Тардиф.

Уроженец Кузнецка Никита Смирнов не успел отличиться забитыми шайбами на чемпионате. Молодой человек начал свою карьеру в Сурском крае, выступая за местные клубы. Несколько лет назад перебрался в Северную столицу, теперь защищает цвета санкт-петербургского СКА и молодежной сборной России.

«Хочется пожелать ему дальнейших успехов, чтобы он совершенствовал свое мастерство и был кандидатом уже в национальную сборную. И пожелать всем любителям хоккея здоровья, счастья, успехов спортивных на ледовых площадках», - произнес директор спортивной школы по хоккею Сергей Блохин.

Вопрос о том, когда состоятся оставшиеся матчи турнира, планируется решить в конце января.