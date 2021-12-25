Пензенские каратисты завоевали на турнире в Уфе семь медалей

25.12.2021 | 21:30

Восемь лет назад Рафаэль Абузяров записался в спортивную секцию, которая была ближе всего к его дому, - это оказалась школа карате. Так случай определил дальнейшую судьбу парня, который за время усердных тренировок получил коричневый пояс и звание кандидата в мастера спорта. На последних соревнованиях, проходивших в Уфе, пензенец завоевал золотую медаль.

«Выступал в дисциплине «16-17 лет, до 60 килограммов», кумите. Сделал большей частью то, что и хотел. Не все получалось, но смог достичь лучшего результата. Конечно, стоит работать еще. С некоторыми соперниками уже встречался, смог их повторно обыграть», - прокомментировал спортсмен.

На состязания по всестилевому карате в Башкирию выезжали пензенцы, входящие в состав сборной России. Большая часть - представители спортивной школы олимпийского резерва «Витязь». Все они подтвердили свое мастерство и сохранили места в стане национальной команды. В общей сложности представители Сурского края завоевали пять наград высшей пробы и две серебряные медали.

«Я очень доволен! Во-первых, последний старт в этом году, как бы подводим итоги. 18-го проходили бои, у меня день рождения, когда бойцы поздравляли, я сказал, что лучший подарок - если будут все в финале. И они все оказались в финале!» - рассказал тренер СШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

Наибольшего успеха добился дебютант всероссийского турнира Роман Плаксин. Он дважды поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета в возрастной группе 12-13 лет.