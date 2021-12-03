«Дизель» в Перми прервал серию из семи поражений

03.12.2021 | 08:18

«Дизель» одержал первую победу за месяц. Прервав серию из семи поражений, пензенские хоккеисты обыграли «Молот». Матч прошел в Перми в четверг, 2 декабря.

В первом периоде отличиться не удалось ни одной из команд. В начале второго «дизель» вышел вперед (гол в большинстве забил Зигурдс Подзиньш).

«Самым результативным вышел период третий. Сначала Егор Жданов также в большинстве удвоил преимущество гостей, на что «Молот» ответил голом Григория Глебова и «дублем» Дениса Цыганова — 3:2. Собраться «Дизелю» помогло очередное удаление соперника», - пояснили в пресс-службе клуба.

За пять минут до конца встречи Алексей Долбин сравнял счет, а затем Никита Ли забил вывел гостей вперед - 4:3.

«Боевая игра, я думаю, понравилась зрителям. Мужикам спасибо огромное, что не сложили руки, проявили характер, забили победный гол, за что им большая благодарность. Сопернику спасибо большое за красивый хоккей», - подчеркнул после окончания матча главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

В субботу, 4 декабря, пензенцы сыграют в Ижевске против «Ижстали», а 6-го - в Альметьевске против «Нефтяника».