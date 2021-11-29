Баскетболистки «Юности» проиграли в матче с «Динамо-2»

Женский баскетбольный клуб «Юность» на выезде продолжает борьбу за лидерство в турнирной таблице. Очередным соперником стала команда «Динамо-2» из Новосибирской области. Первая встреча завершилась со счетом 70:57 не в пользу сурских спортсменок.
Во втором матче дела обстояли иначе. С самого начала «Юность» завладела мячом и атаковала кольцо соперниц, но они тоже сдаваться не собирались. В упорной борьбе пензячки выиграли очко в первой четверти - 16:15.
Во втором отрезке времени сурские баскетболистки еще раз подтвердили свое преимущество и ушли на перерыв при счете 41:29. На протяжении третьей десятиминутки динамовки не оставляли попыток выравнять положение, но «Юность» сохранила отрыв - 51:46.
В заключительной четверти хозяйки паркета переломили ход встречи и смогли победить. 65:62 в пользу «Динамо-2».
Следующие матчи пензенские баскетболистки сыграют 2 и 3 декабря в Красноярске против дубля «Енисея».
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Опять продули, да и что можно ожидать от области если сам главспорта оказался взяточник.