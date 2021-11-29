Баскетболистки «Юности» проиграли в матче с «Динамо-2»

29.11.2021 | 20:23

Женский баскетбольный клуб «Юность» на выезде продолжает борьбу за лидерство в турнирной таблице. Очередным соперником стала команда «Динамо-2» из Новосибирской области. Первая встреча завершилась со счетом 70:57 не в пользу сурских спортсменок.

Во втором матче дела обстояли иначе. С самого начала «Юность» завладела мячом и атаковала кольцо соперниц, но они тоже сдаваться не собирались. В упорной борьбе пензячки выиграли очко в первой четверти - 16:15.

Во втором отрезке времени сурские баскетболистки еще раз подтвердили свое преимущество и ушли на перерыв при счете 41:29. На протяжении третьей десятиминутки динамовки не оставляли попыток выравнять положение, но «Юность» сохранила отрыв - 51:46.

В заключительной четверти хозяйки паркета переломили ход встречи и смогли победить. 65:62 в пользу «Динамо-2».

Следующие матчи пензенские баскетболистки сыграют 2 и 3 декабря в Красноярске против дубля «Енисея».