В СЗК «Дизель-Арена» смогут впустить одновременно 2 750 человек

Пустят, но не всех: если есть QR-код, пройти можно, только придется предъявить паспорт. Такое новшество вступит в силу в СЗК «Дизель-Арена». Зрителей ждут на ближайшем матче, чтобы протестировать систему.
«Заполняемость будет не более 50%. Половина заполняемости «Дизель-Арены» - 2 750 мест, поэтому, уважаемые болельщики, ждем вас», - сообщила заместитель директора СШОР по хоккею Елена Валяева.
Для посетителей откроют входы Кожевникова и Моисеева. Прийти можно будет за полтора часа до начала. Перед тем как добраться до трибун, понадобится пройти процедуру.
«На каждом входе будут стоять по четыре контролера, у каждого контролера будет «Андроид» с установленным приложением для сканирования QR-кодов. Желательно предъявлять документы в развернутом виде, можно распечатать QR-код из «Госуслуг» либо сделать скан с телефона. Сканируя QR-код, мы получаем удостоверение личности и сверяем с паспортом», - пояснила Елена Валяева.
Предполагается, что процедура займет не более 20 секунд. Болельщики младше 18 лет имеют право пройти без предъявления документов. Кроме того, находиться в СЗК можно лишь с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
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QR-код, мы получаем удостоверение личности и сверяем с паспортом
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