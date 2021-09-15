В СЗК «Дизель-Арена» смогут впустить одновременно 2 750 человек

15.09.2021 | 18:33

Пустят, но не всех: если есть QR-код, пройти можно, только придется предъявить паспорт. Такое новшество вступит в силу в СЗК «Дизель-Арена». Зрителей ждут на ближайшем матче, чтобы протестировать систему.

«Заполняемость будет не более 50%. Половина заполняемости «Дизель-Арены» - 2 750 мест, поэтому, уважаемые болельщики, ждем вас», - сообщила заместитель директора СШОР по хоккею Елена Валяева.

Для посетителей откроют входы Кожевникова и Моисеева. Прийти можно будет за полтора часа до начала. Перед тем как добраться до трибун, понадобится пройти процедуру.

«На каждом входе будут стоять по четыре контролера, у каждого контролера будет «Андроид» с установленным приложением для сканирования QR-кодов. Желательно предъявлять документы в развернутом виде, можно распечатать QR-код из «Госуслуг» либо сделать скан с телефона. Сканируя QR-код, мы получаем удостоверение личности и сверяем с паспортом», - пояснила Елена Валяева.

Предполагается, что процедура займет не более 20 секунд. Болельщики младше 18 лет имеют право пройти без предъявления документов. Кроме того, находиться в СЗК можно лишь с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.