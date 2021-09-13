В минспорте заявили о нехватке средств на командировки атлетов

13.09.2021 | 12:13

В Пензенской области не хватает средств на командирование спортсменов, участвующих в различных соревнованиях. Об этом заявил врио министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 13 сентября.

По его словам, на данный момент официально в регионе 74 федерации, имеющие государственную аккредитацию, развивают 76 видов спорта. Для сравнения: в 2015 году было 40 федераций и 41 вид спорта.

В 2021 году предусмотрено более 800 областных соревнований, проводятся и выездные мероприятия, однако не всегда хватает средств на то, чтобы отправить на них местных участников.

«К большому сожалению, в последнее время объем бюджетных средств на эти цели только уменьшается: если в 2012 году на командирование спортсменов в бюджете было предусмотрено 13 млн 600 тыс., то с 2019 года - 9 млн 123 тыс., хотя расходы на командирование спортсменов ежегодно увеличиваются.

Мы посмотрели: чтобы удовлетворить всех, нам надо более 50 млн. Цифра, конечно, большая, поэтому просим при разработке проекта бюджета области на предстоящий период рассмотреть возможность увеличения расходов на уровне хотя бы 2012 года», - обратился Григорий Кабельский к врио губернатора Олегу Мельниченко.