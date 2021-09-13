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Спорт

В минспорте заявили о нехватке средств на командировки атлетов

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В Пензенской области не хватает средств на командирование спортсменов, участвующих в различных соревнованиях. Об этом заявил врио министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 13 сентября.

По его словам, на данный момент официально в регионе 74 федерации, имеющие государственную аккредитацию, развивают 76 видов спорта. Для сравнения: в 2015 году было 40 федераций и 41 вид спорта.

В 2021 году предусмотрено более 800 областных соревнований, проводятся и выездные мероприятия, однако не всегда хватает средств на то, чтобы отправить на них местных участников.

«К большому сожалению, в последнее время объем бюджетных средств на эти цели только уменьшается: если в 2012 году на командирование спортсменов в бюджете было предусмотрено 13 млн 600 тыс., то с 2019 года - 9 млн 123 тыс., хотя расходы на командирование спортсменов ежегодно увеличиваются.

Мы посмотрели: чтобы удовлетворить всех, нам надо более 50 млн. Цифра, конечно, большая, поэтому просим при разработке проекта бюджета области на предстоящий период рассмотреть возможность увеличения расходов на уровне хотя бы 2012 года», - обратился Григорий Кабельский к врио губернатора Олегу Мельниченко.

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Гость||

Руконогожопов из зенита сократите

Гость||

Закрыть ХК Дизель, на матчи все равно не пускают.

Гость||

Они чеки в ломове делают и бюджет воруют

Гость||

А как так получается, что наши учителя в среднем получают 20 тыс. рублей, а у учителей в той же самой Финляндии — у них средняя зарплата 3-4 тыс. евро? Да очень просто. Просто те учителя бюллетени не вбрасывают, не участвуют в этой агитации. Ну вот и всё. Вот и вся разница.

Гость||

Сократите мероприятия которые не приносят развитие. Типа КУБКИ ГУБЕРНАТОРАМ и ПЕРВЕНСТВА обл. где всего по 1 или 3 спортсмена из области. Получается фикция.

Гость||

"Во время Великой депрессии в 1932 году правительство Бразилии испытывало острую нехватку денежных средств, поэтому не смогло профинансировать участие сборной своей страны на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Выход из этой трудной ситуации был найден, но довольно специфический. Вся олимпийская делегация Бразилии (а это 82 атлета) была погружена на корабль, который перевозил кофе. Хитрость заключалась в том, что в каждом порту спортсмены помогали разгружать товар и продавать его местным жителям. Заработанные деньги отправлялись в бюджет спортивной команды.

По прибытию в порт Сан-Педро спортсмены столкнулись с неожиданным требованием администрации города. Необходимо было заплатить по доллару за каждого сошедшего на берег. Так как денег на всех не хватило, с корабля выпустили только тех атлетов, кто имел хоть какие-то шансы на медаль. Затем корабль уплыл в Сан-Франциско, продал там ещё партию кофе, вернулся и высадил новую часть атлетов. К сожалению, 15 бразильских олимпийцев на Игры так и не попали. Да и медали Бразилия так и не выиграла."

Гость||

Бездарей из зенита сократите

Гость||

Как надоели все эти спортсмены,акробаты,пловцы.Все только чего то получить хотят,а работать никто

Гость||

О Кабельский вылез?Ты где спал то?А что раньше то не замечал этой проблемы сколько лет сидишь на должности министра спорта?Получается признаешь что на спортсменах пензенской области экономят?А почему уровень 2012 года просишь?Почему не полный объем?50 миллионов куда?ведь сейчас детей не возят почти именно спортивные государственные школы все за счет родителей из за серьезных дтп с участием детей ни кто брать ответственность во власти за эту проблему не желает!Раз у министра голосок прорезался,может про зарплаты тренеров вспомнит?Базовый оклад в спортивной государственной спортшколе 4700 тыс рублей это нормально?У министра зарплата 300 тыс за что вопрос?

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