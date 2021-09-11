В Пензе дзюдоисты проходят отбор на окружные соревнования

11.09.2021 | 20:00

Стартовал турнир, который станет отборочным для комплектования команды Пензенской области на участие в соревнованиях Приволжского федерального округа. На ковре - две возрастные группы: юноши и девушки 2005-2007 года рождения и молодежь 2002-2004-го.

«У нас есть перспективные спортсмены, на которых возлагаем надежды. Думаю, этих ребят мы увидим в сборной России. Желательно, чтобы эти ребята выполнили нормативы мастеров спорта России. Как раз до 21 года уже можно участвовать во всероссийских соревнованиях, где эти нормативы выполняются», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

В состязаниях принимают участие борцы из областного центра, Нижнеломовского, Наровчатского, Кузнецкого, Никольского и Бессоновского районов. Из последнего приехали представители сразу пяти клубов.

Первенство Приволжского федерального округа пройдет в Башкирии и Пермском крае в октябре.