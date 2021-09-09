Футболисты «Зенита» готовятся к встрече с брянским «Динамо»

09.09.2021 | 18:54

С активной разминки начали подготовку к предстоящей игре футболисты «Зенита». Но на поле вышли не все: два спортсмена на выезде получили травмы. Кто из футболистов выступит против брянского «Динамо», станет известно перед матчем.

«Ротация состава команды будет по разным причинам: если травмы - у нас тяжелую травму получил Кузин Илья», - сообщил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Кроме того, всей команде пришлось адаптироваться к разным часовым поясам - прошлые игры футболисты провели во Владивостоке. На восстановление у спортсменов был один день, теперь они снова отрабатывают игровые комбинации и готовятся к встрече с серьезным соперником.

Алексей Балаган уже не раз защищал ворота от мячей динамовцев.

«Достаточно сильная, стабильная команда. Я думаю, что игра будет интересной. С таким сильным соперником всегда интересно играть», - отметил игрок ФК «Зенит».

Матч пройдет без зрителей. Поддержать команду можно будет в онлайн-режиме.