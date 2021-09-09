Футболисты «Зенита» готовятся к встрече с брянским «Динамо»

С активной разминки начали подготовку к предстоящей игре футболисты «Зенита». Но на поле вышли не все: два спортсмена на выезде получили травмы. Кто из футболистов выступит против брянского «Динамо», станет известно перед матчем.
«Ротация состава команды будет по разным причинам: если травмы - у нас тяжелую травму получил Кузин Илья», - сообщил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.
Кроме того, всей команде пришлось адаптироваться к разным часовым поясам - прошлые игры футболисты провели во Владивостоке. На восстановление у спортсменов был один день, теперь они снова отрабатывают игровые комбинации и готовятся к встрече с серьезным соперником.
Алексей Балаган уже не раз защищал ворота от мячей динамовцев.
«Достаточно сильная, стабильная команда. Я думаю, что игра будет интересной. С таким сильным соперником всегда интересно играть», - отметил игрок ФК «Зенит».
Матч пройдет без зрителей. Поддержать команду можно будет в онлайн-режиме.
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Как так оказалось,что эти рукожопые играют в лиге выше основной команды области,которая на голову выше этих недоразумений.Дорожник должен играть в этой лиге,а эти пусть курят в сторонке.