«Дизель» в гостях уступил воскресенскому «Химику» со счетом 1:5

08.09.2021 | 08:47

«Дизель» потерпел крупное поражение во втором матче регулярного чемпионата ВХЛ. Во вторник, 7 сентября, пензенские хоккеисты уступили воскресенскому «Химику» - 1:5.

«На экваторе первого периода счет открыл Максим Мальцев. Желто-синие имели шанс отыграться в большинстве 5 на 3, но свои моменты не использовали. Зато соперник, оказавшись в равных составах, наказал нашу команду - Донат Стальнов сделал счет 2:0. А за 4 секунды до перерыва Илья Шипов увеличил отрыв до трех шайб», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

После перерыва Владимир Джиг отыграл один гол, но хозяева забили еще дважды - 5:1. В третьем периоде цифры на табло не изменились.

Главный тренер «Дизеля» Евгений Мухин после завершения встречи констатировал: «Реализация у нас хромает. И большинство… Просим одно, а пока немного по-другому происходит. Не забиваешь ты - забивают тебе».

«Все мужики, понимают, что надо побеждать. Будем разговаривать, делать выводы», - резюмировал наставник пензенских хоккеистов.

В четверг, 9 сентября, «Дизель» сыграет против «Динамо СПб».