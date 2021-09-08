Спорт

«Дизель» в гостях уступил воскресенскому «Химику» со счетом 1:5

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«Дизель» потерпел крупное поражение во втором матче регулярного чемпионата ВХЛ. Во вторник, 7 сентября, пензенские хоккеисты уступили воскресенскому «Химику» - 1:5.

«На экваторе первого периода счет открыл Максим Мальцев. Желто-синие имели шанс отыграться в большинстве 5 на 3, но свои моменты не использовали. Зато соперник, оказавшись в равных составах, наказал нашу команду - Донат Стальнов сделал счет 2:0. А за 4 секунды до перерыва Илья Шипов увеличил отрыв до трех шайб», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

После перерыва Владимир Джиг отыграл один гол, но хозяева забили еще дважды - 5:1. В третьем периоде цифры на табло не изменились.

Главный тренер «Дизеля» Евгений Мухин после завершения встречи констатировал: «Реализация у нас хромает. И большинство… Просим одно, а пока немного по-другому происходит. Не забиваешь ты - забивают тебе».

«Все мужики, понимают, что надо побеждать. Будем разговаривать, делать выводы», - резюмировал наставник пензенских хоккеистов.

В четверг, 9 сентября, «Дизель» сыграет против «Динамо СПб».

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Опять проклятие белой верблюдицы...

Гость||

Разгоните эту БЕЗДАРНОСТЬ,пусть идут на завод в литейку

Гость||

Тут всегда всё стабильно,ровненько,без изменений.

Имя: Гость
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