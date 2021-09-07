Пензенцы выступили на чемпионате России по дзюдо среди ветеранов

07.09.2021 | 19:31

Пензенские борцы завоевали награды разного достоинства на престижных состязаниях. Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов проходил в Республике Башкортостан. В городе Салават встретились больше 100 атлетов.

«Завоевали пять медалей, боролись очень достойно», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

В состязаниях приняли участие спортсмены в возрасте 35 лет и старше. Они были разделены на несколько категорий.

«Я выступал не в своей возрастной группе, а немножко помоложе - среди 60-летних. Физиологию не обманешь, ребята поскоростнее все это делают. В основном за счет этого проиграл», - отметил бронзовый призер чемпионата России по дзюдо среди ветеранов Анатолий Вильдяев.

Павел Щеглов добрался до финала без проблем. Там он встретился с борцом из столицы.

«Именитый очень спортсмен - Лебедев, в свое время я в Москве ему проигрывал. Хорошо начал схватку, поддержка была, команда у нас была большая и дружная. Из-за небольшой ошибки получилось претендовать только на второе место, хотя, честно говоря, амбиции были исключительно на первое», - рассказал серебряный призер чемпионата России по дзюдо среди ветеранов Павел Щеглов.

В одной из схваток пензенец Александр Ермолаев уложил на лопатки москвича и стал еще одним серебряным призером чемпионата страны.

Борцы начали подготовку к чемпионату мира по дзюдо среди ветеранов. Он должен пройти в ноябре в Португалии.