Спорт

Пензенская молодежь отметила выход с каникул игрой в лазертаг

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У Дома молодежи парни и девушки с автоматами - ненастоящими, это часть игры в лазертаг, - отметили свой выход с каникул. Пришли и представители студенческих отрядов, и молодые ученые.

«Волонтеры-медики» работали в самый разгар пандемии, многие из них продолжают помогать людям: разносят продукты, сопровождают до больниц и поликлиник. На фестивале рассказали, как правильно оказать первую помощь человеку, не навредив ему при этом.

«Делим грудину на три части, и между второй и третьей частью располагаем руки в «замок». 30 нажатий на глубину примерно 6-7 сантиметров, после этого делаем вдох», - пояснил заместитель координатора регионального отделения «Волонтеры-медики» Данила Беспалов.

«Основная масса участников молодежных объединений - это школьники старших классов и студенты. Летом кто-то уезжает на трудовой семестр, работают вожатыми в лагерях, да и просто отдыхают, выезжают на юг оздоравливаться. С началом учебного года они активируют свою работу с учащейся молодежью», - отметил директор ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Сергей Зиновьев.

Раньше масштабы мероприятия были куда крупнее, теперь же представлены лишь самые многочисленные молодежные объединения. Тем не менее участники организаций надеются, что в этом году их ряды пополнят новые бойцы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Проблема даже не воры у власти,а их смена,что типа волонтеры.

Гость||

Пензенская молодежь отметила выход с каникул игрой в лазертаг

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Про лазертаг не знаю, вон сидят на лавке "отмечают" выход с каникул

Имя: Гость
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