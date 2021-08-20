Пензячка Анастасия Горбунова рассказала о падении на Олимпиаде

20.08.2021 | 19:45

Пусть и без медалей, но свое имя в историю она вписала. Участница XXXII летней Олимпиады триатлонистка Анастасия Горбунова встретилась с юными пензенскими спортсменами. 27-летняя атлетка рассказала, как сложились для нее Игры в Японии.

«Выступление у меня не особо было успешным, потому что было падение. Надеюсь, подготовлюсь к следующей Олимпиаде, смогу себя перебороть, стать еще сильнее», - пояснила Анастасия Горбунова.

Во время финального заезда среди девушек-триатлонисток в столице Японии бушевал тайфун «Непартак».

«Была очень мокрая трасса на велоэтапе, колеса вывернулись на одном крутом повороте, и я просто упала», - рассказала спортсменка.

«Слава богу, что серьезных травм не получилось. Но я хочу сказать, что уже для нас (я думаю, что и для Насти) в принципе огромное событие - пройти этот олимпийский отбор. Он в триатлоне настолько сложный, потому что существует рейтинг и надо попасть в 60 сильнейших спортсменов мира», - отметил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Что касается ближайших ответственных соревнований, а через месяц это будет чемпионат Европы, то Анастасия Горбунова пока еще не знает, примет ли она в них участие. Спортсменка занимается восстановлением плеча после травмы.