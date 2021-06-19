Спорт

Школьники и общественники сыграли в товарищеском матче по футболу

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На поле и в спортивной форме встретились представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Пензе и ученики средней школы № 66. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню детского футбола. Главная цель товарищеского матча - пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.

«Футбол мне нужен, чтобы укреплять мышцы, я вратарь и развиваю реакцию. На футбол хожу примерно четыре года, выбрал спорт, чтобы стать сильнее, и очень много тренируюсь», - рассказал подросток.

В школе № 66 действует футбольный класс, уделяется значительное внимание физкультуре и спорту. Кроме того, здесь обучаются под патронажем полицейских.

«Взаимодействие у нас постоянное, тем более что у нас есть кадетские классы полицейской направленности. И вообще, лето располагает к тому, чтобы проводить такие спортивные состязания для поддержания здорового духа, здорового образа жизни как детей, так и взрослых», - отметила заместитель директора школы Татьяна Жирадкова.

Во время летних каникул сотрудники УМВД присматривают за несовершеннолетними и организуют для них десятки мероприятий, направленных на безопасность и оздоровление.

«Дабы детей отвлечь от всяких неприятных ситуаций и привлечь их к занятиям спортом», - мотивировал помощник начальника УМВД России по г. Пензе Александр Скворцов.

Футбольный матч завершился дружеской ничьей - 6:6.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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