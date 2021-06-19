Спорт

Пензенцы взяли 29 золотых медалей на соревнованиях по тхэквондо

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На соревнования в Саранске по тхэквондо в сборной Пензенской области приняли участие 270 человек. Более 80 из них - воспитанники клуба «Русь», и теперь его копилка наград существенно пополнилась.

«29 золотых медалей, 28 серебряных и 29 бронзовых», - уточнил мастер спорта по тхэквондо МФТ Сергей Зуенков.

Алиса Логинова, которая ходит еще в детский сад, впервые выступила на соревнованиях и завоевала золото.

Вероника Артемова постарше, она уже несколько лет назад побеждает в спаррингах. Спортсменка дисциплинированна в тренировках и обладает характером чемпиона.

«Я с детства любила всякие там «пацанские» игры. Сначала на улице по-дружески играли, кто кого повалит, потом нашли секцию тхэквондо. Я пошла, записалась, мне понравилось», - рассказала победительница межрегиональных соревнований.

Турнир в столице Мордовии стал последним в этом спортивном сезоне. В целом поклонники корейского боевого искусства остались довольны итогами.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Это все потому, что они на шуисте и на севере живут. И в Терновке. Там нужно уметь любому навалять.

Имя: Гость
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